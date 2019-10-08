Религия
Областная газетаПравославные верующие отмечают день памяти Сергия Радонежского
Сегодня, 8 октября, православные верующие вспоминают преставление преподобного Сергия Радонежского. Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в храме святого монастыря Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.
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День памяти святого Сергия Радонежского: Что можно и нельзя делать 8 октября
Пятый каналвчера в 17:33
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Градус недоверия между Россией и Западом достиг своего предела, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
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Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
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Армия и оружие
Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США
Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
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Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
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Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга
У берегов Владивостока во вторник утром сел на мель контейнеровоз Сosco England, который ходит под флагом Гонконга, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.
Российская газета 01:38
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Политика
Владимир Путин отмечает день рождения
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения.
TV BRICS вчера в 07:07
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК вчера в 04:48
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Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
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Роскачество составило рейтинг мессенджеров
Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Политика
Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
REGNUM вчера в 23:23
Общество
В России появится новая возрастная маркировка
Депутаты Госдумы отредактировали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
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Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года
Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Шоу-бизнес
Дочь Бородиной экстренно прооперировали
В минувшую пятницу Ксении Бородиной довелось пережить не самые приятные минуты.
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Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20