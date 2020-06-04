Религия
РИА НовостиПравославные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
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Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне дня святой Троицы
Комсомольская правда18:11
Накануне Троицы: что категорически нельзя делать в поминальную субботу 6 июня
Московский Комсомолец10:06
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году
Курьер. Среда. Бердск12:05
Троицкая родительская суббота 2020: когда отмечают и что нельзя делать в этот день
Алтапресс02 июня в 19:46
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