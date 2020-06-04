Религия

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Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
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Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне дня святой Троицы

Комсомольская правда18:11

Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года

Vesiskitim.ru06:46

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

РИА Новости17:20

Накануне Троицы: что категорически нельзя делать в поминальную субботу 6 июня

Московский Комсомолец10:06

Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году

Курьер. Среда. Бердск12:05

Троицкая родительская суббота: что можно делать, а что нельзя

Российская газета17:20

Троицкая родительская суббота 2020: когда отмечают и что нельзя делать в этот день

Алтапресс02 июня в 19:46
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

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Политика

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Армия и оружие

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Политика

ЕС надеется, что Борис Джонсон решит вопрос со сделкой по Брексит

Европейский Союз пытается убедить премьер-министр Бориса Джонсона прийти к соглашению по Брексит к концу этого месяца, так как в ином случае Великобритания выйдет из политического блока без торговой сделки.
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С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
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Политика

Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

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Шоу-бизнес

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Экономика

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Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар

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EA Play и летний фестиваль в Steam также отложили

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Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

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Космос

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Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
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