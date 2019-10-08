Религия

Вести.RuВести.RuПравославные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Покровском женском монастыре Москвы Божественную литургию, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Что нельзя делать 14 октября в праздник Покров Пресвятой Богородицы

Московский Комсомолецвчера в 21:57

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы праздника

Вести-Томск11 октября в 02:47

Православные верующие празднуют Покров

Вести.Ruвчера в 18:32

Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре

РИА Новостивчера в 17:00

Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Фомавчера в 17:00

Именной православный праздник отметят в храме Покрова Пресвятой Богородицы

Орехово-Борисово Южное11 октября в 08:46

Патриарх Кирилл в день Покрова Богородицы совершит божественную литургию

Комсомольская правдавчера в 18:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод.
REGNUM вчера в 23:32
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо

Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru вчера в 14:39
Недвижимость

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 19:23
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv вчера в 06:02
Общество

В России завершается переход на цифровое телевещание

РИА Новости вчера в 21:49
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 12 октября в 13:40
Футбол

Китайский Haval станет спонсором тульского «Арсенала»

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, подписанный меморандум является основой для двустороннего сотрудничества ПФК «Арсенал» (Тула) и торговой марки Haval, принадлежащей китайскому автогиганту Great Wall, который, в Тульской области построил завод по выпуску этих автомобилей.
ГТРК Тула 12 октября в 12:15
Политика

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Российская газета вчера в 20:22
Здоровье

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
РИА Новости вчера в 16:42
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК вчера в 08:41
Политика

Израильтян призвали отказаться от поездок в Россию

Представитель израильского руководства призвал граждан не посещать Россию, пока их соотечественница находится в тюрьме в этой стране.
Росбалт вчера в 19:45
Общество

В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Происшествия

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Политика

В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими

В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru вчера в 19:45
Происшествия

На Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова

Эхо Москвы вчера в 12:02
Здоровье

Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Московские врачи прооперировали 52-летнюю женщину с опухолью яичника, которая достигала в диаметре 50 см. Об этом 13 октября сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Известия 00:06
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
ТК Звезда вчера в 22:00
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 12 октября в 04:42
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Экономика

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
ТАСС вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Певица Гайтана рассказала о жизни по соседству с Зеленским

News.ru 12 октября в 19:03
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богородица
Богоматерь, Дева Мария, Пресвятая Дева, Мадонна - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. В исторических церквях и ряде других почитается как Богородица, Царица Небесная.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Покров Пресвятой Богородицы
Непереходящий великий православный праздник, отмечаемый Русской православной церковью. В традиции русского православия праздник отмечается 14 октября; в греческом православии празднуется 1 и 28 октября по новому стилю, за исключением той части, которая по-прежнему использует в богослужении старый стиль. В последнем случае одна из дат празднования совпадает с принятой в русском православии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное