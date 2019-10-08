Религия
Вести.RuПравославные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Покровском женском монастыре Москвы Божественную литургию, передает РИА Новости.
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Что нельзя делать 14 октября в праздник Покров Пресвятой Богородицы
Московский Комсомолецвчера в 21:57
Именной православный праздник отметят в храме Покрова Пресвятой Богородицы
Орехово-Борисово Южное11 октября в 08:46
Патриарх Кирилл в день Покрова Богородицы совершит божественную литургию
Комсомольская правдавчера в 18:53
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
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В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод.
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Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
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Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
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Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
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В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
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В России завершается переход на цифровое телевещание
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
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Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
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РИА Новости вчера в 16:42
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК вчера в 08:41
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Израильтян призвали отказаться от поездок в Россию
Представитель израильского руководства призвал граждан не посещать Россию, пока их соотечественница находится в тюрьме в этой стране.
Росбалт вчера в 19:45
Общество
В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
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Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Политика
В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими
В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru вчера в 19:45
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На Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова
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Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
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Известия 00:06
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море
Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
ТК Звезда вчера в 22:00
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 12 октября в 04:42
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
ТАСС вчера в 23:39
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Певица Гайтана рассказала о жизни по соседству с Зеленским
News.ru 12 октября в 19:03
Общество
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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
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Газета.Ru вчера в 04:59