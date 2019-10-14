Религия

Вести.RuВести.RuПравославные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Покровском женском монастыре Москвы Божественную литургию, передает РИА Новости.
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