Религия
Вести.RuПравославные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Покровском женском монастыре Москвы Божественную литургию, передает РИА Новости.
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Чего нельзя делать 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Московский Комсомолецвчера в 22:25
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