Религия

Газета.RuГазета.RuПравославные верующие празднуют Прощеное воскресенье

По церковному календарю Прощеное воскресенье выдалось на 1 марта. Это последний день перед Великим постом, который начнется с понедельника, 2 марта.
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с чего всё началось

Прощеное воскресенье: как и у кого нужно просить прощения

Просить прощения надо у всех, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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1 марта — Прощеное воскресенье: что можно и нельзя делать, приметы

ИА ЯСИА27 февраля в 01:25

Народный календарь. Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье, 1 марта

Вечерняя Москвавчера в 23:19

Православный журналист Никифоров рассказал, как извиняться в Прощеное воскресенье

ФАНвчера в 20:24

Россиянам дали совет, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

Телеканал 360°вчера в 18:43

Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

РИА Новостивчера в 18:00

Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году?

Знамя труда (Альметьевск)27 февраля в 01:55

Россиянам дали советы, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

URA.Ruвчера в 21:27
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Комментарии

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