Религия
Газета.RuПравославные верующие празднуют Прощеное воскресенье
По церковному календарю Прощеное воскресенье выдалось на 1 марта. Это последний день перед Великим постом, который начнется с понедельника, 2 марта.
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с чего всё началось
Просить прощения надо у всех, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное.Радио Sputnikвчера в 18:00
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