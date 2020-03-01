Религия

Газета.RuГазета.RuПравославные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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Как правильно отметить Прощеное воскресенье: приметы и запреты

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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

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У кого можно не просить прощения перед Великим постом

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Народный календарь. Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье, 1 марта

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Православные христиане празднуют Прощёное воскресенье

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Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году?

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1 марта — Прощеное воскресенье: что можно и нельзя делать, приметы

ИА ЯСИА27 февраля в 01:25
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Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
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Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия в бане в Москве

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Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
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В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
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Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Сирийский журналист Мохаммед Гораб сообщил о том, что несколько часов назад в районе российской военной авиабазы «Хмеймим» прогремело несколько мощных взрывов.
Avia.pro вчера в 12:22
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В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
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Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Таиланде

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25-летняя Анастасия Костенко призналась, что ей пришлось пойти на отчаянные меры, чтобы забеременеть во второй раз.
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru 27 февраля в 12:22
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Росстат назвал лидирующие по числу браков регионы России в 2019 году

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«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев

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Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
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Валерий Карпин пожаловался на запрет разговоров о судействе

После матча 20-го тура чемпионата России по футболу, где «Ростов» сыграл вничью с грозненским «Ахматом», болельщиков и футбольной общественности возникло много вопросов к судейству.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", - говорится в решении ЦИК партии.
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На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
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Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены

"Формула-1" не станет отменять этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
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Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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Прощёное воскресенье
Четвёртое и последнее из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в Православии, которое следует после Недели о Страшном Суде, последний день, когда, согласно Типикону, разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты. Входящее в название славянское слово «сыропустная» обозначает «сыр опускаю», то есть «сыр оставляю»; по-гречески дословный перевод Κυριακη της Τυρινης - это «Воскресенье сырное» или Κυριακη της Τυροφαγου - это «Воскресенье сыроеда».
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