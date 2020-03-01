Религия
Газета.RuПравославные верующие празднуют Прощеное воскресенье
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Происшествия
В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Политика
Почти 50 тысяч мигрантов пересекли турецкую границу с ЕС
Анкара открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев 29 февраля. Турция за сутки пропустила в Евросоюз почти 50 тысяч беженцев.
Футбол
Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Гаджеты
Назван самый востребованный смартфон 2019 года
Согласно сведениям, предоставленным исследовательской компанией Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 признан iPhone XR, произведённый всемирно известной компанией Apple.
Политика
Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
Происшествия
Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия в бане в Москве
Хоккей
«Тампа» Кучерова обыграла «Калгари» в матче НХЛ
Футбол
Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Сирийский журналист Мохаммед Гораб сообщил о том, что несколько часов назад в районе российской военной авиабазы «Хмеймим» прогремело несколько мощных взрывов.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко поделилась историей второй беременности
25-летняя Анастасия Костенко призналась, что ей пришлось пойти на отчаянные меры, чтобы забеременеть во второй раз.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Общество
Росстат назвал лидирующие по числу браков регионы России в 2019 году
Рейтинг российских регионов по соотношению числа зарегистрированных браков к числу населения в 2019 году возглавляет Санкт-Петербург, где на 1 тыс. человек заключено 8,7 брака.
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Политика
США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев
Игры
Видео: подробности системы выживания на планетах Star Citizen
Политика
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
Футбол
Валерий Карпин пожаловался на запрет разговоров о судействе
После матча 20-го тура чемпионата России по футболу, где «Ростов» сыграл вничью с грозненским «Ахматом», болельщиков и футбольной общественности возникло много вопросов к судейству.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", - говорится в решении ЦИК партии.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены
"Формула-1" не станет отменять этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".