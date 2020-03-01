Происшествия В Магнитогорске второклассник умер во время урока Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.

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