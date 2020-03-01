Религия
Газета.RuПравославные верующие празднуют Прощеное воскресенье
По церковному календарю Прощеное воскресенье выдалось на 1 марта. Это последний день перед Великим постом, который начнется с понедельника, 2 марта.
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