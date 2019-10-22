Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыТелеканал «Спас» запускает реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагается провести месяц послушниками в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
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В России покажут первое православное реалити-шоу на острове

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Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

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Реалити-шоу для «уразумления господнего». «Спас» позвал верующих пожить в TV-монастыре

Телеканал 360°19:00

Россиянам предлагают на месяц стать послушниками в Ниловой пустыни

АиФ Тверь04:28
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Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
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Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

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Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
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Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
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Меняющая гражданство биатлонистка назвала российский спорт цирком

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Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране

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В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон.
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Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК

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С помощью новых технологий и мощных компьютеров ученые смодулировали первые 500 тысяч лет после Большого взрыва и установили, что в тот момент Вселенная была невероятно теплой и имела ярко-оранжевый цвет, который похож на сияние 60-ватной лампочки.
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