Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыТелеканал «Спас» запускает реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагается провести месяц послушниками в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
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