Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров». Участникам шоу предложено провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

Шоу-бизнес Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.

Общество В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Политика Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана» Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.

Политика Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Шоу-бизнес Актриса Валентина Талызина госпитализирована в Москве Известная российская актриса Валентина Талызина экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.

Путешествия Определены лучшие страны для путешествий в 2020 году Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые путешественникам следует посетить в 2020 году.

Футбол Юрий Семин: «„Локомотив“ сыграл на 100 процентов своих возможностей» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Ювентуса» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда сыграла на 100 процентов своих возможностей.

Происшествия Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.

Армия и оружие Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.

Футбол Льву Яшину исполнилось бы 90 лет Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Армия и оружие Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Спорт «Женщина-паук» установила рекорд в скалолазании Индонезийская спортсменка Арьес Сусанти установила мировой рекорд в скалолазании, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.

Технологии «Лаборатория Касперского» поможет ловить дроны Программа не будет вредить самим дронам, уверяют в «Лаборатории Касперского».

Политика Сын бразильского президента отказался от должности посла в США Сын президента Бразилии Жаира Болсонару - депутат Эдуарду Болсонару - отказался от выдвижения своей кандидатуры на должность посла в Вашингтоне.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.

Политика WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Гаджеты Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 станет реальностью уже в январе Го Минхао (Guo Minghao), известный аналитик Tianfeng Securities, в своем последнем заявлении отметил, iPhone SE 2 будет запущен в производство уже в январе следующего года.

Политика Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.