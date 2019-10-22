Общество
КоммерсантъПравославный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров». Участникам шоу предложено провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РИА Новости 19:20
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 06:33
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.
Газета.Ru 18:47
Армия и оружие
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции в Сирии
Анкара начинала операцию «Источник мира», намереваясь захватить приграничную территорию, занятую курдскими Отрядами самообороны длинной почти 500 и глубиной 30 километров.
Эхо Москвы 19:04
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК 19:15
Политика
Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:58
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 05:36
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Здоровье
Опрос показал, сколько россиян принимают витамины
Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.
РИА Новости 04:16
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт вчера в 07:46
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
Армия и оружие
Ирак потребовал от выведенных из Сирии американцев покинуть страну
Объединенное командование Вооруженных сил Ирака потребовало вывода из страны американских войск, которые покинули Сирию.
Ридус 05:55
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Известия 16:27
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС вчера в 03:50
Экономика
Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Ведомости 07:19
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило о завершении военной операции в Сирии
9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских боевиков.
РБК 19:06
Спорт
В новом трейлере Darksiders Genesis игроков знакомят с Раздором
Новый трейлер знакомит игроков с Раздором — главным героем проекта.
REGNUM 08:40
Армия и оружие
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости 15:57
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Здоровье
Мобильные комплексы задействуют для диспансеризации на Сахалине
Дополнительные мобильные комплексы отправятся в районы Сахалинской области для проведения диспансеризации.
Известия 08:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27