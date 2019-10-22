Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров». Участникам шоу предложено провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

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