Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравославный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров». Участникам шоу предложено провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
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Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Коммерсантъ15:51

РПЦ запустит первое православное реалити-шоу

Московский Комсомолец16:05

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

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РБК11:20

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Lenta.ru10:59

Россиянам предлагают на месяц стать послушниками в Ниловой пустыни

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