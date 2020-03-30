Коронавирус

Радио SputnikРадио SputnikПравозащитник оценил ужесточение наказания за нарушение карантина

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об ужесточении ответственности за нарушение карантина в период коронавируса. Правительство одобрило соответствующие поправки в КоАП. В частности, планируется ввести штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей за нарушение режима карантина.
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Правозащитник оценил ужесточение наказания за нарушение карантина

Радио Sputnikвчера в 09:32

Правозащитник прокомментировал ужесточение наказания за нарушение карантина

News.ruвчера в 10:16

Правозащитник прокомментировал решение ужесточить наказание за нарушение карантина

Аргументы недели04:42
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Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

В России изменили правила обязательного техосмотра автомобилей

Госдума освободила от прохождения обязательного техосмотра легковые автомобили младше четырех лет.
ФАН 07:03
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

Больше 25 регионов России перешли на режим самоизоляции

За минувшие сутки обновлен рекорд по заражению – 302 новых случая по всей стране К 31 марта 24 российских региона перешли на режим самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья.
Союзное Вече 03:34
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Суть событий 07:50
Космос

Представление о ранней истории Марса изменили метеориты

Rusargument вчера в 17:30
Гаджеты

Смартфон Huawei P40 Pro возглавил рейтинг DxOMark

Лаборатория DxOMark протестировала флагманский смартфон Huawei P40 Pro, который ожидаемо занял первое место в рейтинге камерофонов.
Megaobzor.com 08:19
Наука

Ученые из Швеции изобрели искусственную кожу

Шведские ученые изобрели материал, который заменит кожу человека. Материал называется плексиглас, он обладает свойствами эластичности.
Инвест-Форсайт 28 марта в 12:49
Армия и оружие

В Ливии сбит турецкий ударный беспилотник

В Ливии сбит очередной турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 . Это произошло сегодня ночью к югу от Триполи.
ANNA-News 06:38
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 29 марта в 12:16
Шоу-бизнес

Жасмин призналась, что переболела коронавирусом

Исполнительница призналась, что переболела коронавирусом. Жасмин утверждает, что заразилась вместе с сыном несколько месяцев назад.
iReactor 06:46
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
СОВА 02:15
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня 02:00
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Общество

Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Известия 29 марта в 15:13
Происшествия

Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки

РИАМО вчера в 01:54
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Чемпионат вчера в 17:39
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Космос

К МКС ко Дню Победы запустят ракету с гигантской георгиевской лентой

В "Роскосмосе" сообщили, что в преддверии 9 мая наметили на 25 апреля отправить к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-14" с помощью ракеты "Союз-2.1а", которая получит название "Ракета Победы" и будет украшена гигантской георгиевской лентой, орденами Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
Московский Комсомолец 08:13
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Технологии

Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365

Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ вчера в 15:46
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Вести.Ru 03:44
Общество

Режим самоизоляции для всех жителей ввели в Кузбассе

Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для всех жителей региона по примеру Москвы и других субъектов РФ.
ТАСС 05:52
Футбол

Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:22
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
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