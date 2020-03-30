Коронавирус
Радио SputnikПравозащитник оценил ужесточение наказания за нарушение карантина
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об ужесточении ответственности за нарушение карантина в период коронавируса. Правительство одобрило соответствующие поправки в КоАП. В частности, планируется ввести штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей за нарушение режима карантина.
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Правозащитник прокомментировал решение ужесточить наказание за нарушение карантина
Аргументы недели04:42
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