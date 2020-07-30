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РБК
РБК

Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской

В Минске прошел митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», в нем приняли участие 34 тыс. человек.В источнике
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РБК

Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской

РБК15:25
Коммерсантъ

На митинг в поддержку Тихановской в Минске пришли более 34 тыс. человек

Коммерсантъ15:16
Взгляд.ру

Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек

Взгляд.ру13:40
Московский Комсомолец

Правозащитники назвали окончательные данные по численности митинга в Минске

Московский Комсомолец15:51
ТАСС

Светлана Тихановская собрала на митинге в Минске рекордное количество своих сторонников

ТАСС14:34
Ёлдаш

В поддержку Светланы Тихановской пришли порядка 25 тысяч белорусов

Ёлдаш13:45
Комсомольская правда

Митинг в Минске в поддержку Светланы Тихановской собрал рекордное количество человек

Комсомольская правда15:10
КП - Беларусь

Большой пикет Светланы Тихановской в парке Дружбы народов в Минске. Онлайн-трансляция

КП - Беларусь11:29
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
CT news13:41
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК07:41
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В Курской областной больнице назначен главврач

Глава региона отметил, что областная клиническая больница – наше основное лечебное учреждение региона, где трудится много медиков и большая проходимость пациентов: важно обеспечить безопасность, создать достойные условия.
ТРК Сейм (Курск)10:32

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel.
Lenta.ru13:58
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости15:34

Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов.
Советский спорт12:10

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК13:02
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