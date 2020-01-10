Технологии

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Ряд международных правозащитных организаций направили совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны на операционной системе Google Android.
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с чего всё началось
Более 50 международных правозащитных организаций, в том числе Privacy International, направили
 совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой принять меры против использования предустановленного программного обеспечения на устройствах Android.
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