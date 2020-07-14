По его данным, задержания начались около 20:00 в Минске, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске и других городах. Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.

Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

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