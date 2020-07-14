Общество
РИА НовостиПравозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
По его данным, задержания начались около 20:00 в Минске, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске и других городах. Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
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Происшествия
В Москве из-за сильного ветра повалено более 20 деревьев
Сильный ветер привел к падению более 20 деревьев в разных округах Москвы, повреждено около десяти машин.
ТАСС 16:59
Здоровье
Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств в России
В Минздраве РФ газете сказали, что сейчас решения комиссии ждут около 170 деклараций на лекарства без маркировки.
URA.Ru 17:59
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение произошло на глубине 21 км в 44 км восточнее с. Крабозаводское и 39 км восточнее с. Малокурильское.
Московский Комсомолец Сахалин 18:05
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 вчера в 01:36
Общество
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Комсомольская правда 16:09
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Общество
Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии
NewInform 08:19
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Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли
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Srnsk 09:07
Происшествия
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Общество
Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи
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РБК 11:54
Кино
Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом
Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России вчера в 05:46
Кино
Вышел трейлер биографической драмы о Марии Кюри «Опасный элемент»
В Сети появился первый трейлер биографической драмы «Опасный элемент» об ученом, лауреате Нобелевской премии по физике и химии Марии Склодовской-Кюри.
Культуромания вчера в 04:04
Экономика
Boeing сократит производство самолетов в два раза
Господин Кравченко уточнил, что до авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX и до кризиса, вызванного пандемией, компания делала 57 самолетов в месяц.
Коммерсантъ 05:16
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
При неблагоприятном сценарии предстоящей зимой в медицинских учреждениях Великобритании подтвердят еще около 120 тыс. летальных исходов пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 12:19
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Технологии
Samsung ожидает появления 6G уже в 2028 году
Южнокорейская группа компаний Samsung рассчитывает, что мобильная связь шестого поколения (6G) будет коммерциализирована к 2028 году.
Компания 13:00
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
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Вечерний курьер вчера в 13:49
Армия и оружие
Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых
Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец 08:58
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor вчера в 10:31
Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
Происшествия
Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали
Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика
Глава Минздрава обсудил с послом США пандемию коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с американским послом Джоном Салливаном.
Общественная служба новостей 18:10
Общество
В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве
Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена Гуфа извинилась за интервью о войне в Чечне
Рэперша и ведущая Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, принесла извинения за интервью Ксении Собчак, в котором она поделилась воспоминаниями о жизни во время войны в Чечне.
Lenta.ru 18:31
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Экономика
Зарплаты россиян выросли на 3-4%
За I полугодие 2020-го зарплаты россиян увеличились на 3-4% по сравнению с прошлым годом. При этом темпы роста замедлились в два раза.
Известия 18:45
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45