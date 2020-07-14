Общество

РБКРБКВ Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

В столице Белоруссии и других городах страны начались стихийные акции протеста против решения ЦИК о недопуске к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Читать в источнике
Комментировать394
с чего всё началось
В Минске и других городах Белоруссии проходят стихийные акции протеста в поддержку бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которому ЦИК Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты, сообщают Tut.by
 и Deutsche Welle (DW).
Ведомости14:56

Подробнее о событии

В Минске прошла несанкционированная акция протеста

RT на русском17:01

Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

РИА Новости16:08

В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

РБК14:14

Милиция Белоруссии задержала журналистов и прохожих на акциях в поддержку Бабарико

Ведомости14:56

В Минске началась акция протеста по итогам регистрации кандидатов в президенты

Известия14:43

В Белоруссии проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов

Коммерсантъ15:01

В Минске проходит акция несогласных с итогами регистрации кандидатов в президенты

ТАСС14:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:18, Ашберн

Акция несогласных в Гомеле: ОМОН прогонял с лавочек, милиция предупреждала о штрафах и «сутках» мам с детьми

КП - Беларусь16:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
715
Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
2
Общество

В ОНК заявили, что Фургал не знает о митингах в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку, которые проходили на территории региона.
РЕН ТВ 16:33
5
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
69
Армия и оружие

Армения объявила о десяти сбитых азербайджанских беспилотниках

Вооруженные силы Армении сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов Азербайджана, заявил руководитель созданного в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе информационного центра Арцрун Ованнисян.
Интерфакс 15:36
5
Футбол

«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу

Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
RT на русском 13:55
Футбол

Адиев о слухах про «Арсенал»: «Работаю над долгосрочным контрактом с «Чайкой»

Открою небольшой секрет: мы с президентом работаем над новым долгосрочным контрактом с «Чайкой».
Sports.ru 14:33
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым

Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Происшествия

Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
6
Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета вчера в 14:34
979
Спорт

«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова

RT на русском 10:54
1
Происшествия

Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
7
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
344
Футбол

«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ

RT на русском 17:11
Экономика

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Общество

В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера в WhatsApp.
REGNUM 16:53
4
Общество

В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 29 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:06
1,3K
Наука

Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий

Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com вчера в 13:14
15
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
91
Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
19
Политика

Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
3
Авто

Ford официально представил внедорожник Bronco Sport

Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
35
Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
140
Здоровье

Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом

При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
iReactor 12:12
59
Кино

Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда

Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
1
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
1K
Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
85
Политика

Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом

Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru 13:42
2,1K
Космос

США приготовились запустить ракеты Omega, Vulcan, SLS, New Glenn и Super Heavy

Издание оценило вероятность старта каждого из носителей: Northrop Grumman Omega (способна выводит на геопереходную орбиту 5-10 тонн полезного груза) — средняя, United Launch Alliance (ULA) Vulcan-Centaur (14,4 тонны) — средне-низкая, Boeing SLS (около 20 тонн) — низкая, Blue Origin New Glenn (13 тонн) — низкая, SpaceX Super Heavy (21 тонна) — низкая.
Lenta.ru 17:03
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
17
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное