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РБК
РБК

Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

В Минске 28 августа были задержаны двое граждан России, сообщает правозащитный центр «Весна». По данным центра, среди задержанных оказались россияне Сергей Сергеев и Михаил Фалин, задержание произошло у гостиницы «Минск». По информации ТАСС, посольство России в Минске проверяет эту информацию.В источнике
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Коммерсантъ

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

Коммерсантъ17:11
РБК

Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

РБКвчера в 16:30
ТАСС

Правозащитный центр «Весна» утверждает, что двое россиян задержаны в центре Минска

ТАССвчера в 15:44
Известия

Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

Известиявчера в 15:44
Фонтанка.Ру

Правозащитники сообщают о задержании в Минске россиян из петербургского центра циркового искусства

Фонтанка.Рувчера в 15:39
РИА Новости

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

РИА Новостивчера в 15:33
Газета.Ru

В центре Минска задержали двух граждан России

Газета.Ruвчера в 15:02

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.
Известиявчера в 11:55
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Меркель попросила Путина выпустить Навального на лечение в Берлин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель передала президенту России Владимиру Путину просьбу вывезти оппозиционера Алексея Навального на лечение в Берлин через финского президента.
Национальная служба новостейвчера в 09:16
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