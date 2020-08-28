Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске
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В Минске 28 августа были задержаны двое граждан России, сообщает правозащитный центр «Весна». По данным центра, среди задержанных оказались россияне Сергей Сергеев и Михаил Фалин, задержание произошло у гостиницы «Минск». По информации ТАСС, посольство России в Минске проверяет эту информацию.В источнике
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