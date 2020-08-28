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РБК
РБК

Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

В Минске 28 августа были задержаны двое граждан России, сообщает правозащитный центр «Весна». По данным центра, среди задержанных оказались россияне Сергей Сергеев и Михаил Фалин, задержание произошло у гостиницы «Минск». По информации ТАСС, посольство России в Минске проверяет эту информацию.В источнике
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Коммерсантъ

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

Коммерсантъ17:11
РБК

Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

РБКвчера в 16:30
Известия

Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

Известиявчера в 15:44
ТАСС

Правозащитный центр «Весна» утверждает, что двое россиян задержаны в центре Минска

ТАССвчера в 15:44
Фонтанка.Ру

Правозащитники сообщают о задержании в Минске россиян из петербургского центра циркового искусства

Фонтанка.Рувчера в 15:39
РИА Новости

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

РИА Новостивчера в 15:33
Газета.Ru

В центре Минска задержали двух граждан России

Газета.Ruвчера в 15:02

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
REGNUM22:22
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступил в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Украинская пиццерия запустила рекламу с мемом из порнофильма

Пиццерия «Таверна Эль Пасо» в украинском городе Ровно запустила рекламное видео, сюжет которого отсылает к популярному мему из порнофильма, где девушка сидит в окружении пяти чернокожих молодых людей.
Взгляд.рувчера в 14:50

Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобиливчера в 12:53
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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