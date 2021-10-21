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Правящая коалиция Чехии намерена пересмотреть отношения с Россией

Либеральное правительство Чехии объявило о намерении следовать традициям первого президента страны Вацлава Гавела и включить в программу правящей коалиции пересмотр отношений с Россией и Китаем (КНР).В источнике

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Новая правящая коалиция Чехии пересмотрит отношения с Россией
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Правящая коалиция Чехии намерена пересмотреть отношения с Россией
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