ИзвестияПравящая коалиция Чехии намерена пересмотреть отношения с РоссиейЛиберальное правительство Чехии объявило о намерении следовать традициям первого президента страны Вацлава Гавела и включить в программу правящей коалиции пересмотр отношений с Россией и Китаем (КНР).В источникеНациональная служба новостейНациональная служба новостейГазета.RuТелеканал 360°ИзвестияПолитическая ЭкспертизаLife.ruПрофильВечерняя МоскваЦарьградРЕН ТВКомсомольская правдаРамблерРосбалтЦентральная Служба НовостейНТВREGNUMVSE42.RUDaily StormПодробнее о событииНовая правящая коалиция Чехии пересмотрит отношения с РоссиейГазета.Ru19:56Правящая коалиция Чехии намерена пересмотреть отношения с РоссиейИзвестия23:03В Чехии намерены пересмотреть концепцию отношений с Россией и КНРRT на русском21:00Правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с РоссиейРИА Новости18:52Самое цитируемоеЧехия пересмотрит отношения с Россией и сделает акцент на правах человекаРБК20:50Новое правительство Чехии захотело провести ревизию отношений с РоссиейLenta.ru23:59Новое правительство Чехии пересмотрит отношения с Россией и КитаемРосбалт17:59Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёПоделиться