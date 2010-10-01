Тысячи участков пересекли центральные проспекты Минска. И это не просто отличная физическая нагрузка, но и увлекательная экскурсия по историчной части белорусской столицы. Минский полумарафон проходит уже в седьмой раз.

Праздничный забег: День города в Минске отметили полумарафоном

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Музыка Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.

Политика Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Общество Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Глава Nissan Motor ушел в отставку Директор японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку, сообщает 16 сентября Kyodo.

Происшествия Уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе Адвокаты троих бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщили об увольнении следователя по данному делу.

Общество В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.

Политика Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).

Экономика Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий.

Политика Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco Песков назвал атаку дронов очень неприятным инцидентом с последствиями для мировых рынков, однако добавил, что инцидент никак не повлияет на развитие отношений России с Саудовской Аравией.

Политика В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17 Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.

Экономика Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

Политика В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.

Происшествия Туриста смыло волной в море в Калининградской области По предварительным данным, 49-летний мужчина находился на берегу Балтийского моря, когда его смыло волной.

Космос У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.