Политика
Вести.RuПразднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
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«Мышление очкошника». Хабиб жестко высмеял Серроне
Политика
Назван вероятный и.о. президента Абхазии
Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
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Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
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Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
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Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом
Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
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Украинцы с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина
В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев.
Игры
Grand Theft Auto IV нельзя купить в Steam
Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam. Страница с игрой по-прежнему существует, однако с нее исчезла кнопка покупки.
Происшествия
СКР: журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.
Футбол
«Реал» и «Атлетико» огласили составы на финал Суперкубка Испании
Тренерские штабы мадридских «Реала» и «Атлетико» огласили стартовые составы команд на матч финала Суперкубка Испании.
Футбол
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
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Бывший защитник «Ростова» Сигурдссон перешел в «Копенгаген»
Ранее Рагнар уже выступал за Копенгаген с 2011 по 2014 годы, выиграв чемпионат и Кубок Дании, после чего перешел в свой первый российский клуб Краснодар.
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
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Лена Миро назвала Пелагею «просчитанной и подлой дрянью». Ранее у певицы был еще один брак, который так же закончился разводом.
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Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
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АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры
АЕК потерпел поражение от ПАОК в мачте 18-го тура чемпионата Греции.
Кино
Бюджет нового фильма Кристофера Нолана составил 200 миллионов долларов
Новая картина «Довод», всемирно известного режиссера Кристофера Нолана, обошлась киностудии аж в 200 миллионов долларов, и это не считая затрат на рекламу.