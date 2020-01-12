Политика
Вести.RuПразднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
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Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
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Дональд Трамп в ответ пригрозил санкциями и сказал, что американская армия покинут республику только после того, как Багдад заплатит за военную базу, построенную Соединенными Штатами.
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ЛНА выбила террористические группировки из Сирта, подарив городу мир
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Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
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Изучение метеоритов помогает понять больше о мантии Земли
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Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД
Лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон остаются приверженными сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывают Иран отменить все меры, противоречащие венским договоренностям, говорится в их совестном заявлении.
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Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
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Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Армия и оружие
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Общество
Жители России увидят лунное затмение
Хоккей
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Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 7-го этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
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Агуэро установил новый рекорд АПЛ
Общество
В России ужесточат правила приема на работу в такси
В России ужесточат правила приема на работу в такси: Минтранс разрабатывает пакет законопроектов, согласно которым граждане с судимостью не смогут сесть за руль такси.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
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