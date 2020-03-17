Коронавирус

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииПразднование Дня космонавтики в России перенесут на осень

Празднование Дня космонавтики в России собираются перенести с 12 апреля на осень, пишет ТАСС. В качестве даты празднования рассматривается 4 октября — очередная годовщина запуска первого искусственного спутника Земли.
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Источник: празднование Дня космонавтики перенесут на 4 октября из-за коронавируса

Празднование Дня космонавтики в этом году в связи с пандемией коронавируса планируется перенести с 12 апреля на 4 октября, сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
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