Празднование Дня космонавтики в этом году в связи с пандемией коронавируса планируется перенести с 12 апреля на 4 октября, сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Празднование Дня космонавтики в России собираются перенести с 12 апреля на осень, пишет ТАСС. В качестве даты празднования рассматривается 4 октября — очередная годовщина запуска первого искусственного спутника Земли.

Празднование Дня космонавтики в России перенесут на осень

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