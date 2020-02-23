Общество

Газета.RuГазета.RuПразднование Венецианского карнавала могут прервать из-за коронавируса

Власти Венеции готовы отменить дальнейшее празднование Венецианского карнавала из-за коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Венето Лука Дзайя. По словам политика, финальное решение будет принято в течение часа.
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