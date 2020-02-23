Общество
Газета.RuПразднование Венецианского карнавала могут прервать из-за коронавируса
Власти Венеции готовы отменить дальнейшее празднование Венецианского карнавала из-за коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Венето Лука Дзайя. По словам политика, финальное решение будет принято в течение часа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Биатлон
Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Полиция приезжала снова. Логинов не бежит масс-старт! LIVE
Состоялась последняя на чемпионате мира церемония награждения участниц женских соревнований.
Авто
Составлен топ-10 самых мужских автомобилей
Футбол
Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит предстоящие матчи против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы лодыжки, рапортует пресс-служба испанского клуба.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Политика
В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии
Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
Футбол
Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»
Хосеп Мария Бартомеу не собирается покидать должность президента каталонской «Барселоны», несмотря на критику болельщиков и недавний скандал с социальными сетями, сообщает Mundo Deportivo.
Наука
Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов
Политика
В Москве проходит шествие КПРФ и «Левого фронта» в честь 23 февраля
Согласованное шествие КПРФ, «Левого фронта» и других лево-патриотических сил началось в Москве.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Общество
Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий
22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.
Футбол
Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
Футбол
Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Экономика
Средняя зарплата в Коми в декабре превысила 66 тысяч рублей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Коми в декабре прошлого года составила 66 тысячи 130 рублей.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Происшествия
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.