Участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин. Правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия.

С чего всё началось Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Коммерсантъ 16:36