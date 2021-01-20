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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны

Участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин. Правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия.В источнике
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Коммерсантъ

Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны

Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий.
Коммерсантъ16:36
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