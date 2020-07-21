Общество
Псковское агентство информацииПредлагаемые зарплаты в России выросли на 14%
В среднем по России потенциальные работники просят 44,4 тысяч рублей вместо 45,4 тысяч, свидетельствуют данные мониторинга компании HeadHunter. Средняя сумма зарплат, которые предлагали соискателям в июне, выросла с 43,4 тыс. рублей до 49,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Зарплаты, которые предлагают работодатели новым сотрудникам, за год выросли на 14%, а вот требования соискателей по поводу вознаграждения, наоборот, снизились — в среднем по России с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей.Известиявчера в 13:36
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