Экономика
Lenta.ruПредложен новый план спасения экономики России
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложили новый план спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в презентации доклада центра, представленного на совещании в Минэкономразвития 5 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области
В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
Футбол
Бывший клуб Витселя «Тяньцзинь» объявил о банкротстве
Матч ТВ вчера в 23:43
Музыка
Гитару Курта Кобейна продадут в США за $1 миллион
Гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна с одного из самых известных концертов группы выставлена на аукцион в Соединенных Штатах, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
Известия: Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ
Минстрой направил в правительство инициативу с предложением понизить максимальную долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в доходе семьи с 22 до 15% по всей России, пишут «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 22:22
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Здоровье
В Пензенской области отчитались о выплатах медикам за март и апрель
По распоряжению Правительства России от 12 апреля 2020 года № 976-р на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, с апреля региону было выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей.
Smi58.ru 05:15
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Экономика
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому.
Lenta.ru 01:42
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК вчера в 15:49
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Футбол
Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport вчера в 06:25
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Политика
Саакашвили призвал США к реформам на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
Lenta.ru 06:33
Здоровье
Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса
Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
Общество
На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов
С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Культура
ГМИИ им. Пушкина сменил гардеробщиц из-за коронавирусных требований
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина меняет штат смотрителей и гардеробщиков на людей младше 65 лет из-за ограничений по коронавирусу, заявила директор музея Марина Лошак.
Интерфакс 06:44
Общество
Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили власти разрешить туристические поездки между регионами страны с 1 июня 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 15:15
Происшествия
В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш
Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
Политика
МИД Украины назвали рассадником шизофрении
Внешнеполитическое ведомство Украины делает ненавистнические заявления и является "рассадником шизофрении".
Российская газета 02:32
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02