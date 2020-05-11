Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложили новый план спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в презентации доклада центра, представленного на совещании в Минэкономразвития 5 мая.

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 34

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России. 12

Музыка Гитару Курта Кобейна продадут в США за $1 миллион Гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна с одного из самых известных концертов группы выставлена на аукцион в Соединенных Штатах, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions. 6

Общество Известия: Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ Минстрой направил в правительство инициативу с предложением понизить максимальную долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в доходе семьи с 22 до 15% по всей России, пишут «Известия». 9

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 243

Здоровье В Пензенской области отчитались о выплатах медикам за март и апрель По распоряжению Правительства России от 12 апреля 2020 года № 976-р на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, с апреля региону было выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей. 1

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 169

Футбол Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.

Общество Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики. 1K

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Здоровье Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership. 14

Общество На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.

Культура ГМИИ им. Пушкина сменил гардеробщиц из-за коронавирусных требований Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина меняет штат смотрителей и гардеробщиков на людей младше 65 лет из-за ограничений по коронавирусу, заявила директор музея Марина Лошак.

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Происшествия В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр". 2

Происшествия В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. 272

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