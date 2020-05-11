Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредложен новый план спасения экономики России

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложили новый план спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в презентации доклада центра, представленного на совещании в Минэкономразвития 5 мая.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Озвучен план по спасению российской экономике

Рамблер06:26

Предложен новый план спасения экономики России

Lenta.ru05:26

Эксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублей

Ведомости02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
34
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
358
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
1,6K
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
12
Футбол

Бывший клуб Витселя «Тяньцзинь» объявил о банкротстве

Матч ТВ вчера в 23:43
Музыка

Гитару Курта Кобейна продадут в США за $1 миллион

Гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна с одного из самых известных концертов группы выставлена на аукцион в Соединенных Штатах, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.
Газета.Ru вчера в 20:11
6
Общество

Известия: Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ

Минстрой направил в правительство инициативу с предложением понизить максимальную долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в доходе семьи с 22 до 15% по всей России, пишут «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 22:22
9
Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
243
Здоровье

В Пензенской области отчитались о выплатах медикам за март и апрель

По распоряжению Правительства России от 12 апреля 2020 года № 976-р на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, с апреля региону было выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей.
Smi58.ru 05:15
1
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
169
Экономика

Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому.
Lenta.ru 01:42
37
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
289
Экономика

В сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК вчера в 15:49
8
Общество

Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
2,5K
Экономика

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
2
Футбол

Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport вчера в 06:25
Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
1K
Политика

Саакашвили призвал США к реформам на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
Lenta.ru 06:33
Здоровье

Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса

Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
14
Общество

На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов

С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
23
Культура

ГМИИ им. Пушкина сменил гардеробщиц из-за коронавирусных требований

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина меняет штат смотрителей и гардеробщиков на людей младше 65 лет из-за ограничений по коронавирусу, заявила директор музея Марина Лошак.
Интерфакс 06:44
Общество

Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили власти разрешить туристические поездки между регионами страны с 1 июня 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:01
22
Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 15:15
7
Происшествия

В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
2
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
272
Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
367
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
258
Политика

МИД Украины назвали рассадником шизофрении

Внешнеполитическое ведомство Украины делает ненавистнические заявления и является "рассадником шизофрении".
Российская газета 02:32
54
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
640
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фонд национального благосостояния России
Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное