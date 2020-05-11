Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредложен новый план спасения экономики России

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложили новый план спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в презентации доклада центра, представленного на совещании в Минэкономразвития 5 мая.
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Нужны дополнительные меры: Экономисты призвали Россию выделить дополнительно 3,3 трлн рублей

Царьград09:19

Эксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублей

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Предложен новый план спасения экономики России

Lenta.ru05:26

Озвучен план по спасению российской экономике

Рамблер06:26
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Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Интерфакс 09:18
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Общество

Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
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Путешествия

Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции

Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
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Фигурное катание

Арутюнян высказался о минусах в технике Трусовой

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о минусах в технике катания Александры Трусовой, которые ей приписывают многие эксперты.
RT на русском 09:08
Общество

Какие новые выплаты получат семьи с детьми

3. Семьи, где доход на одного человека – ниже прожиточного минимума: в среднем, по 5500 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно (сумма зависит от величины прожиточного минимума в регионе).
Пенза-Пресс 02:56
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Общество

Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье

Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия вчера в 14:29
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Политика

Путин назначил нового заместителя председателя СК

Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Общество

Законопроект о «ваучерах» вместо возвратов принят в первом чтении

«Законопроект в целом направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики», — говорится в заявлении ведомства.
Profi.travel 09:42
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Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
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Общество

Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей

Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Зори Табасарана вчера в 11:11
Общество

Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России

Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
REGNUM 09:45
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Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
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Игры

Йеспер Кюд стал одним из композиторов Assassin’s Creed Valhalla

Cyber.sports.ru вчера в 12:34
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Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 07:57
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Энергетика

В России снизились цены на бензин

Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия».
ФедералПресс 07:17
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Общество

Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане

Сотрудники Института вирусологии в Ухане рассказали об особенностях работы лаборатории с самой высокой степенью биобезопасности.
РИА Новости вчера в 07:44
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Происшествия

Ростех заявил о безопасности уральских аппаратов ИВЛ «Авента»

Как сообщалось, в Петербурге, по предварительным данным, причиной возгорания стал произведенный в 2020 году аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», выпущенный Уральским приборостроительным заводом (Екатеринбург), входящим в ГК Ростех.
REGNUM 08:38
Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv 08:27
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
Ревизор.ру 07:10
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.
Газета.Ru 09:21
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
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Происшествия

В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
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Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
304
Общество

Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
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