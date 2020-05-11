Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложили новый план спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в презентации доклада центра, представленного на совещании в Минэкономразвития 5 мая.

Фигурное катание Арутюнян высказался о минусах в технике Трусовой Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о минусах в технике катания Александры Трусовой, которые ей приписывают многие эксперты.

Общество Какие новые выплаты получат семьи с детьми 3. Семьи, где доход на одного человека – ниже прожиточного минимума: в среднем, по 5500 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно (сумма зависит от величины прожиточного минимума в регионе). 2

Политика Путин назначил нового заместителя председателя СК Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Законопроект о «ваучерах» вместо возвратов принят в первом чтении «Законопроект в целом направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики», — говорится в заявлении ведомства. 1

Армия и оружие В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе. 332

Общество Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.

Общество Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. 37

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