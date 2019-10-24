Экономика
Версия-СаратовПредложен новый способ выплаты пенсий
Центробанк РФ планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат гражданам из бюджета. Речь идет о пенсиях, социальных пособиях и зарплатах работникам государственных и муниципальных организаций.
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с чего всё началось
Что может скрываться под новым функционалом К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлия Галуева.РБК00:00
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