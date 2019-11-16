с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

Недавно выдвинутый законопроект о минимальной планке заработной платы для бюджетников вряд ли будет реализован, заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По мнению главы комитета, идея увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы достойна рассмотрения.

Предложение о минимальной зарплате бюджетников оценили в Госдуме

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