Общество

ФАНФАНПредложение о минимальной зарплате бюджетников оценили в Госдуме

Недавно выдвинутый законопроект о минимальной планке заработной платы для бюджетников вряд ли будет реализован, заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По мнению главы комитета, идея увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы достойна рассмотрения.
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Ярослав Нилов
Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом
 планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.
ТАСС16 ноября в 02:34

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