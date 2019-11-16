с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.

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Политика Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.

Общество Госдума рассматривает законопроект о виноделии В Госдуме сегодня в первом чтении рассматривают законопроект о виноградарстве и виноделии.

Кино Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Экономика Число просрочек по кредитам возросло в России Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Музыка На Первом канале прокомментировали участие Бузовой в Евровидении-2020 Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал участие российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой в песенном конкурсе "Евровидение-2020".

Футбол Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией Из-за ограничений по хозяевам турнира и команде Косово (Россия не может встретиться с этой командой, как и с Украиной) в группу В автоматически могут попасть финны.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Общество Швеция прекратила расследование против Ассанжа Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Авто Ужас Маска: Karma выпустит пикап В пока ещё несуществующем сегменте электрических пикапов становится тесно – список желающих выпускать такие машины растёт по мере приближения к дате дебюта (21 ноября) пикапа от законодателя моды в мире электромобилей, компании Tesla.

Общество Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.