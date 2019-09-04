Политика

Евразия DailyЕвразия DailyПредложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину

Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
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Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину

Евразия Daily21:42

МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе

Газета.Ru08:28

В Киеве оценили предложение об «особом статусе» в отношениях с ЕС

RT на русском10:38

МИД Украины прокомментировал предложение об особом статусе отношений с ЕС

РИА Новости10:19

Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС

Lenta.ru10:00

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ТАСС08:09

Украина не захотела особого статуса в Евросоюзе

Взгляд.ру08:45
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:21, Вашингтон
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В ходе исследования выяснилось, что антенны ручейников отличаются от антенн других насекомых.
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Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье

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Спорт

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Целью принятого в Раде закона было обозначено усиление «гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи» через пластовый (скаутский) метод.
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«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
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