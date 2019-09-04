Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».

Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину

Общество Органические продукты запретят продавать в пластиковой упаковке В России предлагают запретить продажу органической продукции в любой пластиковой упаковке.

Кино Megogo снимет кино Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.

Политика Лавров отказался считать Китай старшим братом для России Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.

Футбол Зинченко мог перейти в «Ювентус» Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду.

Общество В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".

Энергетика В Польше пообещали порвать с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.

Футбол Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Шоу-бизнес Муж Гагариной захотел купить ношеные трусы Бузовой Муж Гагариной захотел купить ношеные трусы Бузовой Дмитрий Исхаков опубликовал странный пост в инстаграме.

Армия и оружие СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.

Наука У бабочек-ручейников обнаружили новый орган чувств В ходе исследования выяснилось, что антенны ручейников отличаются от антенн других насекомых.

Хоккей «Лос-Анджелес» подписал трехлетний контракт с Адрианом Кемпе «Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Адрианом Кемпе. Как сообщает пресс-служба «Кингз», соглашение рассчитано на три года.

Общество Россияне назвали самых известных бородачей Большинство опрошенных (24%) назвали самым известным бородачом немецкого философа Карла Маркса, 19% отметили писателя Льва Толстого, про большевистского вождя Владимира Ленина вспомнили 13%.

Политика Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Спорт Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Хиршер завершил карьеру Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершил карьеру. Об этом 30-летний спортсмен объявил сегодня на пресс-конференции.

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Гаджеты Xiaomi за сутки продала свыше 300 000 смартфонов Redmi Note 8 Pro По словам Лу Вейбинга, вице-президента Xiaomi и главы бренда Redmi, только за одни сутки после начала продаж смартфона в Китае, Redmi Note 8 Pro разошелся в количестве более 300 000 единиц.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.

Политика Зеленский ветировал закон о «национально-патриотическом» воспитании Целью принятого в Раде закона было обозначено усиление «гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи» через пластовый (скаутский) метод.