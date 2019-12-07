Политика

REGNUMREGNUMВ «Нафтогазе» ответили на предложение Медведева по газу

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
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