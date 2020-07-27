Экономика
Live24Предложение провести деноминацию рубля прокомментировали в Совфеде
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение о деноминации рубля в России. По его словам, покупательная способность отечественной валюты не изменится, даже при условии проведении финансовой процедуры.
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Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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