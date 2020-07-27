Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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Сергей Калашников
Курс рубля — поле для спекулянтов, не только международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются спекулировать на этой ниве.
— Сергей Калашников, российский политикREGNUM 27 июля в 07:56
с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей27 июля в 07:26

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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

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В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

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REGNUM27 июля в 07:56

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
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Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза

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