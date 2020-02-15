Экономика

Вести.RuВести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
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