с чего всё началось

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Транспорт Желтую ветку московского метро задумали соединить Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Биатлон Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Биатлон Губерниев отреагировал на новость о лишении Устюгова золота ОИ-2014 Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала округлившийся живот Обтягивающее платье в вечернем платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».

Политика Лавров и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.

Гаджеты Из-за этого Samsung не добавила режим 2K/120 Гц в Galaxy S20 Главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) на своей страничке в социальной сети Twitter поделился информацией о том, почему Samsung решила не добавлять режим максимальной частоты обновления экрана 120 Гц при разрешении 2K.

Общество Полиция задерживает участников акции против поправок в Конституцию В Петербурге на Лиговском проспекте проходит акция в форме сменяемого одиночного пикета против внесения поправок в Конституцию РФ.

Общество В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Общество В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса «С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.