Экономика
Вести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.News.ru02:20
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Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта
Комсомольская правда02:38
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