с чего всё началось

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Общество В России ожидают приход ранней весны К основным признакам весны относится переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда, говорится в материале «ТАСС».

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Политика Лавров высказался за большую и неделимую Европу Москва рассчитывает, что новое руководство ЕС увидит невозможность стать ключевым геостратегическим игроком при сохранении текущего отношения с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров, 17 февраля сообщает газета La Stampa.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Политика Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе» Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.

Авто Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada «АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Биатлон Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.