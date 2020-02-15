Экономика

Вести.RuВести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
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с чего всё началось
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте
 кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия15 февраля в 03:52

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Доступный процент

Российская газетавчера в 19:23

Пересчитать и снизить. Мишустин велел решить вопрос с ипотекой до середины марта

Фонтанка.Ру15 февраля в 02:59

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русском15 февраля в 08:11

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52

Мишустин обсудил вопрос снижения ставок по ипотеке

Vologda-poisk.ru13 февраля в 22:56
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Футбол

Яго Аспас: нужно отдать пас Смолову в свободную зону, и он забьет

Нападающий "Сельты" Яго Аспас прокомментировал дебютный гол Федора Смолова за испанскую команду и заявил, что если отдать россиянину пас в свободную зону, то он забьет.
РИА Новости 00:38
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Экономика

Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
Вести.Ru вчера в 23:04
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Политика

Лавров рассказал о негативном влиянии политики США на отношения РФ и Италии

Антироссийская политика Соединенных Штатов и Европейского союза негативно сказалась на динамике отношений между Россией и Италией.
REGNUM 00:39
Шоу-бизнес

Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»

Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:56
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Политика

Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада

Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Общество

В России ожидают приход ранней весны

К основным признакам весны относится переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда, говорится в материале «ТАСС».
The Penza Post вчера в 03:14
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
RT на русском вчера в 08:24
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Происшествия

Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве

Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:03
Политика

Лавров высказался за большую и неделимую Европу

Москва рассчитывает, что новое руководство ЕС увидит невозможность стать ключевым геостратегическим игроком при сохранении текущего отношения с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров, 17 февраля сообщает газета La Stampa.
Красная весна вчера в 23:32
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»

Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.
REGNUM 14 февраля в 21:05
Авто

Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada

«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Автоновости дня вчера в 11:48
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 15 февраля в 06:19
Биатлон

Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия

Житель Петербурга толкнул женщину в Фонтанку и утонул

Политическая Экспертиза вчера в 04:01
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
Политика

Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии

FreeNews-Volga 14 февраля в 06:03
Экономика

Мишустин хочет сделать с пенсиями то, чего не сделал Медведев

Правительство Михаила Мишустина «без нытья и раскачивания» принялось править пенсионную систему, выдвинув идею о снижении страховых взносов с зарплаты в Пенсионный фонд, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Происшествия

В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
РИА Новости вчера в 23:39
Здоровье

Коронавирус в Якутии не зарегистрирован

Все результаты анализов подтверждены в части отсутствия коронавируса, — сказала Елена Афраимовна.
Якутия Daily 00:01
Хоккей

«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ

Metaratings 00:18
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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