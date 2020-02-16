Экономика
Вести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
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с чего всё началось
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.Известиявчера в 03:52
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В правительстве признали, что ипотека все еще очень дорогая для граждан
Единый банк13 февраля в 16:30
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