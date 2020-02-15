с чего всё началось

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

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