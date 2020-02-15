Экономика

РБКРБКМишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Читать в источнике
Комментировать130
с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru02:20

Подробнее о событии

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК03:49

В России могут снизить выплаты по ипотеке

РИА Новости03:27

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС01:52

Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта

Комсомольская правда02:38

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru02:34

Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Российская газета02:10

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости вчера в 17:52
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ТАСС вчера в 19:26
Армия и оружие

Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Пятый канал 13 февраля в 17:55
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 13 февраля в 05:54
Политика

Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики.
ТАСС 03:52
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Хоккей

Свечников повторил достижение Ковальчука в НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» (5:2). Для 19-летнего россиянина эта шайба стала 43-й в североамериканской лиге.
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Хоккей

Буллит Панарина признали забитым по правилам

Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Спорт день за днем вчера в 15:08
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в загс

В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
StarHit.ru 13 февраля в 13:06
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Общество

Газаров может возглавить московский Театр Сатиры

Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
Известия 01:40
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили о незапланированном отпуске

По данным издания, возлюбленные накануне заявили о необходимости незапланированного отпуска, так как из-за возложенных на них обязанностей в связи с отказом от них Меган Маркл и принца Гарри, у них почти не получается видеться с детьми.
iReactor вчера в 21:16
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Общество

В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме

Газета.Ru 00:59
Игры

Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
Игромания.ру вчера в 05:30
Космос

Будущие миссии NASA отправятся к Венере, Ио или Тритону

Популярная механика вчера в 08:55
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Популярная механика 13 февраля в 03:10
Армия и оружие

Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

NewInform 13 февраля в 12:41
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Газета.Ru вчера в 17:27
Футбол

Бывший вратарь сборной России станет игроком тульского «Арсенала»

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин станет игроком тульского "Арсенала".
Тульская служба новостей 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное