Экономика

Вести.RuВести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
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с чего всё началось
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте
 кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия15 февраля в 03:52

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Пять признаков скорого снижения выплат по ипотеке в России

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Lenta.ru15 февраля в 02:34

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РБК15 февраля в 03:49

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Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русском15 февраля в 08:11

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

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Общество

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Специалисты компании «AliExpress Россия» составили образ типичных жителей российских городов, проанализировав 550 миллионов поисковых запросов на торговой площадке.
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