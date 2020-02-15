Экономика

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В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте
 кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия15 февраля в 03:52

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Пять признаков скорого снижения выплат по ипотеке в России

Мойка78вчера в 05:02

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

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Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

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Доступный процент

Российская газета16 февраля в 19:23

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52
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В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
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Устюгов снялся со «Ски Тура» из-за болезни

Российский лыжник Сергей Устюгов прекратит выступление на "Ски Туре" из-за болезни. Об этом сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.
МК-Спорт 03:57
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РБК вчера в 23:00
Политика

Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции

Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
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ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

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Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
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Футбол

«Барселона» заплатит € 20 млн за форварда «Леганеса»

Стоимость трансфера игрока составит € 20 млн, сообщает Cadena Cope.
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Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Происшествия

Уголовное дело о хищениях в Суворовском училище возбудили в Петербурге

Уголовное дело возбудили в отношении чиновника Минобороны Юрия Домолазова.
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Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
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Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

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Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
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Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

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Коммерсантъ вчера в 10:21
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

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РИА Новости 16 февраля в 11:46
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В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Общество

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры покинут лайнер с 19 по 21 февраля. В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess.
Piter.tv вчера в 23:56
Авто

В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Tvoe-avto.com вчера в 04:33
Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Известия вчера в 14:54
Общество

Посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Газета.Ru вчера в 13:32
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