Экономика
ИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.Известия15 февраля в 03:52
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Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам
ТАСС15 февраля в 01:52
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Что советует врач Доктор Халле советует изменить свои привычки для стабильного снижения артериального давления: — ежедневные прогулки по 15 минут помогут уменьшить "верхнее" давление на 5-8 миллиметров ртутного столба.
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Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
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Посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами
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