Экономика

Вести.RuВести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
Читать в источнике
Комментировать331
с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru02:20

Подробнее о событии

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости03:27

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС01:52

Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта

Комсомольская правда02:38

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru02:34

Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Российская газета02:10

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Биатлон

Шипулин лишился статуса олимпийского чемпиона

Российские биатлонисты Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин лишились статуса олимпийских чемпионов за победу в эстафетной гонке на ОИ-2014.
Матч ТВ 04:35
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Интерфакс 04:49
Культура

Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу

Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
ToDay News Ufa 03:59
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Гаджеты

Новые видеокарты AMD Radeon показали наличие сбоев в работе драйверов

Новые видеокарты AMD Radeon показали наличие проблем с драйверами.
Дни24 10:29
Политика

Зеленский признался, что хотел получить «Оскар» и прославиться в США

Президент Украины Владимир Зеленский мечтал, будучи актёром, получить престижную премию "Оскар" и стать популярным в США.
Life.ru 09:48
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Общество

На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии.
РИА Новости 04:53
Политика

Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Pravda.Ru 09:27
Здоровье

В ВОЗ предположили: коронавирусом заразятся две трети населения Земли

14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара.
Портал Поиск вчера в 03:25
Экономика

Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин

Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 08:42
Транспорт

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Вести.Ru 06:45
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Общество

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
BFM.ru 05:14
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Известия 05:16
Армия и оружие

Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57

Особенности Су-57 как малозаметного истребителя создали дополнительные сложности для разработчиков его вооружения.
Российская газета вчера в 02:05
Политика

Партия Владимира Зеленского объявила себя украинскими центристами

О смене либертарианства на идеологию «украинского центризма» заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в своем выступлении на внеочередном съезде организации, 15 февраля сообщает украинское издание «Левый берег».
Красная весна 09:00
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Автоспорт

Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, не сомневается в том, что первый год в истории команды AlphaTauri станет не менее успешным, чем два предыдущих сезона сотрудничества японских мотористов с Toro Rosso.
F1news.ru 04:34
Политика

Лавров призвал Запад отказаться от культивирования «российской угрозы»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам Запада и НАТО пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома о «российской угрозе».
Национальная служба новостей 10:37
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Политика

В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
RT на русском 07:34
Политика

В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций

Ранее президент Франции, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, заявил, что взаимные санкции России и ЕС не принесли никакого результата и обходятся обеим сторонам слишком дорого.
РИА Новости 07:20
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru вчера в 12:43
Общество

ВШЭ проверит информацию о гомофобных высказываниях преподавателя

Высшая школа экономики (ВШЭ) проверит связь преподавателей вуза с аудиозаписями, на которых кто-то из сотрудников в грубой форме допускает гомофобные и сексистские высказывания.
РБК 07:34
Хоккей

Хет-трик Токранова помог СКА обыграть в овертайме «Салават Юлаев»

Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное