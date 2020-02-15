Экономика

Вести.RuВести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
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с чего всё началось
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте
 кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия15 февраля в 03:52

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Пять признаков скорого снижения выплат по ипотеке в России

Мойка78вчера в 05:02

Доступный процент

Российская газета16 февраля в 19:23

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русском15 февраля в 08:11

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52
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Общество

Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
ТАСС 04:54
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McDonald`s открыл заведение формата dark kitchen в России

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Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем.
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Новый саммит «нормандской четверки» может пройти после выполнения решений декабрьской встречи.
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Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов

Ранее сообщалось, что общий долг "Локомотива" перед Фернандешем составляет 11 миллионов 182 тысячи рублей.
Sport.ru вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Певица Валерия показала свое фото без ретуши

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Gazeta.SPb 16 февраля в 17:31
Гаджеты

Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу

Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Live24 вчера в 23:27
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
RT на русском 02:32
Армия и оружие

ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

РИА Новости 02:51
Происшествия

Пассажирка рейса Томск-Москва нашла в туалете почти миллион рублей

Женщина, летевшая из Томска в Москву, обнаружила в туалете самолета десять тысяч долларов США и пять тысяч евро - около миллиона в переводе на российские рубли.
Российская газета вчера в 03:01
Политика

Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
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Технологии

Хакерам хватит пяти дней для взлома российского банка

Для проникновения в сеть российского банка хакерам в среднем понадобится пять дней, а если киберпреступник действует изнутри, то ему хватит двух дней.
ФедералПресс 04:59
Происшествия

СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
РИА Новости 03:11
Общество

Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
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Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
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Армия и оружие

Россия превратила турецкие танки в Сирии в груду обгоревшего металла

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12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
ФАН 05:15
Футбол

Уткин: если Тедеско по контракту может уйти, то это отставка менеджмента в полном составе

«Герта» вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в «Спартаке».
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Хирург: Цирроз печени развивается даже от лёгкого алкоголя

Даже легкий алкоголь способен подтолкнуть процесс развития цирроза печени, считают хирурги.
ToDay News Ufa вчера в 09:52
Финансы

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Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

В Якутии увеличили прожиточный минимум населения

В Якутии увеличилась величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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В Генпрокуратуре сообщили, что в суд направили третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" — теперь против чиновников, обвиняемых в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
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Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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