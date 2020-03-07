с чего всё началось

Поправки, считают в правительстве, должны оградить граждан от вовлечения в расследование уголовных дел, возбужденных на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ.

Предложено не возбуждать дела по сбыту наркотиков без факта передачи

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