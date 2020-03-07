Позже на встрече с представителями общественности президент отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну. Жительница Иваново рассказала РИА Новости, что ее зовут Юлия Шилова, она работает актрисой детского театра, ей 28 лет и она не замужем.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в пятницу находился с рабочим визитом в Иваново. Когда глава государства общался с горожанами, девушка в толпе попросила Путина взять ее замуж.

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Политика Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.

Армия и оружие Тревожные новости из Донбасса. Силовики признали, что несут потери Украинские силовики утверждают, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате которых при подрыве БМП один военнослужащий погиб, один – пострадал, а еще трое получили ранения.

Наука Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.

Экономика Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.

Общество Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая назвала причину побега Принцесса Хайя долгое время находилась в браке с правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом, однако в какой-то момент она забрала детей и сбежала.

Общество Неулыбчивые россияне удивили китайского туриста Китайский путешественник и блогер Лю Сяошунь рассказал о своих впечатлениях от путешествия по России.

Общество В Москве началось проектирование инфекционного корпуса 5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Общество В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы.