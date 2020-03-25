Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

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