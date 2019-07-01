Коронавирус
РИАМОПредоставление ряда услуг в МФЦ Москвы временно приостановят из‑за коронавируса
«Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров услуг на территории Москвы», - говорится в документе. Меры не коснутся услуг, предоставление которых могут осуществить только в МФЦ.
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым вопросы обеспечения продовольственной безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Рим, 25 марта 2020, 14:00 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в Италии должен прийтись на следующую неделю, 30 марта — 5 апреля, заявил в среду, 25 марта, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуерра.
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