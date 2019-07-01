Коронавирус

РИАМОРИАМОПредоставление ряда услуг в МФЦ Москвы временно приостановят из‑за коронавируса

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«Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров услуг на территории Москвы», - говорится в документе. Меры не коснутся услуг, предоставление которых могут осуществить только в МФЦ.
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Предоставление ряда услуг в МФЦ Москвы временно приостановят из‑за коронавируса

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