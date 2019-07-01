«Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров услуг на территории Москвы», - говорится в документе. Меры не коснутся услуг, предоставление которых могут осуществить только в МФЦ.

Политика Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции "Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Общество Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Политика Путин посетил больницу в Коммунарке Президент России Владимир Путин посетил больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке, где пообщался в главным врачом и оценил работу учреждения.

Политика В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Медведев и Дмитрий Патрушев обсудили продовольственную безопасность Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым вопросы обеспечения продовольственной безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Транспорт РЖД отменили часть поездов в России из-за коронавируса РЖД из-за снижения пассажиропотока ввиду пандемии коронавируса отменят курсирование некоторых поездов дальнего следования по России или сократят их частоту, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Футбол На Кокорина претендует испанский клуб Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил о том, что на форварда «Сочи» Александра Кокорина обратил внимание один из клубов Примеры.

Общество Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.