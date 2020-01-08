Общество
Kaluga-poisk.ruПредпенсионеры получили новые налоговые льготы
С 2020 года начал своё действие налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв.м. по одному земельному участку. Раньше право на него имели только пенсионеры. Сейчас же он распространился на людей предпенсионного возраста.
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Армия и оружие
США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией
Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Технологии
Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений
Ряд международных общественных организаций написали открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой пересмотреть политику по предустановленным на устройства приложениям.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Ранее Трюдо заявлял, что Оттава располагает сведениями из разных источников, в том числе от канадских разведывательных служб, по которым авиалайнер компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета иранской ракетой класса «земля – воздух».
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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Политика
FT предупредила россиян о британских санкциях
Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Общество
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Футбол
Ларссон получил повреждение в матче за сборную Швеции
Нападающий московского «Спартака» и национальной команды Швеции Джордан Ларссон получил повреждение в товарищеском матче со сборной Молдовы (1:0).
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Футбол
Булатов будет уволен из «Спартака-2» - имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время
«Спартак-2» идет на 16-й строчке в ФНЛ. Ранее из «Спартака-2» в «Торпедо» на правах аренды ушел лучший бомбардир команды Александр Руденко.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики назвали признаки отсутствия у человека рака.
Происшествия
В Прикамье под Краснокамском произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
Информресурсы сообщают предварительные данные о семи пострадавших. На место ЧП выехали восемь бригад скорой помощи.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Экономика
Миронов: ПФР снова начал хитрить с расчетами пенсий
Как отмечает ПФР, «в результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тыс. рублей».
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором
Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.