С 2020 года начал своё действие налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв.м. по одному земельному участку. Раньше право на него имели только пенсионеры. Сейчас же он распространился на людей предпенсионного возраста.

Финансы Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.

Технологии Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений Ряд международных общественных организаций написали открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой пересмотреть политику по предустановленным на устройства приложениям.

Политика Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты Ранее Трюдо заявлял, что Оттава располагает сведениями из разных источников, в том числе от канадских разведывательных служб, по которым авиалайнер компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета иранской ракетой класса «земля – воздух».

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Происшествия В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.

Футбол Ларссон получил повреждение в матче за сборную Швеции Нападающий московского «Спартака» и национальной команды Швеции Джордан Ларссон получил повреждение в товарищеском матче со сборной Молдовы (1:0).

Политика В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

Экономика В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).