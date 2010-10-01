Кино

iReactoriReactorПредпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор

Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов. Кинолента с Уиллом Смитом в главной роли была удостоена звания «технологическое чудо».
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Фильм о людских клонах «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор уже на предпоказе

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Техническое чудо Энга Ли: Первые отзывы на фильм «Гемини»

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Фантастическому фильму «Гемини» предсказывают слабый старт

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Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

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От «Звездных войн» до «Комы»: самые ожидаемые фантастические кинопремьеры

Популярная механика17 сентября в 02:02
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Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

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Футбол

Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
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Газета.Ru 20:21
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От простуды помогают не все лекарства, рассказала врач Ирина Добрецова

Ирина Добрецова, являясь врачом общей практики, заявила, что далеко не все лекарства помогают в борьбе с простудой.
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Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
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Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Происшествия

Задержанные суда КНДР доставили в Находку

Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
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Российских детей облили горящим маслом в Турции

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В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
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Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Японский автомобильный бренд раскрыл особенности нового паркетника. Он будет официально представлен в октябре на домашнем автосалоне.
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Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

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«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
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Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 19 сентября

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Политика

Россия, Украина и ЕК не обсуждали Стокгольмский арбитраж в Брюсселе

Спор в Стокгольмском арбитраже между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" не был предметом трехсторонних переговоров в Брюсселе между Украиной, РФ и ЕК о транзите газа через Украину после 2019 года, но российская сторона этот вопрос поднимала, заявил в четверг на брифинге министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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Армия и оружие

Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
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Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк

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В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
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Три виртуальных концертных зала откроют в Иркутской области

Виртуальные концертные залы будут созданы в трёх муниципальных образованиях Иркутской области.
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Хоккей

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РИА Новости вчера в 09:55
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Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.
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Энг Ли
Тайваньский кинорежиссёр
Тайваньский кинорежиссёр и продюсер. Дважды обладатель «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, дважды обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и две премии за лучшую режиссуру.
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